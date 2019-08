Corigliano-Rossano (Cs), Odissea 2000: biglietti a costo ridotto fino all'8 settembre

Ovviamente l'estate non finisce ad Agosto nell'Acquapark dei record. – Dal prossimo mese di Settembre fino a Domenica 8, ultimo giorno della esplosiva 25esima stagione estiva di Odissea 2000, i biglietti per accedere al Parco acquatico dei record avranno un costo ridotto per tutti: 15 euro le domeniche e 12 euro da lunedì a sabato. Con questa speciale promozione (a settembre siamo tutti bambini), confermata anche per il 2019, il più amato parco acquatico del Sud Italia continuerà ad accogliere a Corigliano-Rossano ed a far divertire, tra miti dei ed eroi dell'antica Grecia, visitatori e famiglie da tutte le regioni vicine.

Odissea 2000 e Corigliano-Rossano fanno rima con Estate e Radio Kiss Kiss con le hit più ascoltate. Lo ha cantato e ritmato il rapper partenopeo Clementino, nella sua performance ed oratoria musicale che ha conquistato l'intero pubblico dell'Odissea 2000.

Se in un concerto normale i fan si posizionano sotto al palco e l'artista si avvicina a loro per stringere mani e battere il 5; qui, all'Odissea 2000, lo schema si sovverte. I fan sono in acqua ad applaudire il proprio rapper preferito; e questo non può che tuffarsi in piscina e raggiungerli a bracciate per salutarli. Così è stato durante la sua straordinaria performance, con numerosi fuori programma e full immersion nelle attrazioni apprezzatissime dagli ospiti e dai tantissimi fan in festa.

Un evento lungo 25 anni. Lo straordinario successo fatto registrare ieri (domenica 25) da Clementino segue a quelli che ha visto acclamare sotto il cielo di Corigliano-Rossano e sulla piattaforma di Atena Gioc'onda Giordana Angi, Gigi d'Alessio e Benji & Fede e, a Ferragosto, Le Muse del Mediterraneo e Tarantella No Stop. Ospiti, artisti, identità, tanta musica che dal 15 Giugno, data di apertura, ad oggi hanno confermato quest'isola del divertimento in mezzo al verde ed affacciata sul mare come location privilegiata di grandi eventi estivi e riferimento assoluto, dal 1995, dell'adrenalina e del relax per giovani e famiglie di tutto il meridione.