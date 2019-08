"Passione e competenza, tradizione e modernità. Nel vademecum dell'imprenditore di successo queste sono parole chiave e armi vincenti per sfidare il vento della crisi". L'assessore alla crescita economica urbana Loredana Pastore commenta il ritratto che il mensile nazionale 'Donna Moderna', traccia dello storico negozio di calzature 'Albatros'. "Accanto alle indiscutibili doti imprenditoriali di chi lo gestisce, due ex commessi oggi titolari dell'attività – prosegue l'ass. Pastore – che intercettano un target, fatto anche di molti stranieri, attento alla qualità, lo conquistano e poi lo fidelizzano attraverso il web, c'è la consapevolezza del nostro lavoro di amministratori a supporto del commercio che, quando incrocia bravura e lungimiranza, apre a nuove prospettive di crescita. Questo è il commercio che ci piace – conclude Loredana Pastore. Un commercio positivo, che si guarda intorno, che sa riconoscere le condizioni di crescita, che non senza fatica stiamo favorendo, e ne fa buon uso per imboccare nuovi percorsi imprenditoriali. Il vincente troverà sempre una strada, il perdente solo scuse".

Dettagli Creato Lunedì, 26 Agosto 2019 17:00