Crosia (Cs), differenziata: domani raccolta straordinaria plastica

Differenziata, programmata per domani (martedì 26 agosto) una raccolta "porta a porta" straordinaria della plastica a partire dalle ore 13.30 e su tutto il territorio comunale. Si tratta di un'attività di carattere straordinario.

È quanto fa sapere il responsabile dell'ufficio Ambiente, Luigi Lepera, sentiti gli organi di governo, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del gestore dell'impianto di trattamento per un cambio straordinario sul conferimento. Dalla prossima settimana il giro di raccolta previsto da calendario riprenderà regolarmente.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, inoltre, il comando della Polizia Municipale, sentito il parere del Sindaco, ha emanato un avviso affinché tutti gli utenti utilizzino, per come previsto dal regolamento, i mastelli di diverso colore per il deposito dei rifiuti davanti alle abitazioni. Ogni sacchetto dovrà essere lasciato all'interno del relativo contenitore. Durante la raccolta, qualora gli operatori dell'azienda incaricata dovessero riscontrare delle anomalie, le buste ed i rifiuti depositati in modo non consono, non saranno ritirati e i trasgressori potranno incorrere in una sanzione pecuniaria per un importo di 50 Euro.

Qualora i cittadini avessero smarrito il vademecum, consegnato nei mesi scorsi, sul corretto conferimento dei rifiuti nei mastelli, è possibile scaricare una copia della brochure dal portale istituzionale del Comune di Crosia (www.comunedicrosia.it) nell'apposita sezione accessibile dal menù principale.