Cassano allo Ionio: depositati rifiuti davanti al Palazzo di Città

Ignoti nella scorsa notte hanno depositato cumuli di spazzatura davanti il Palazzo di Città di Cassano. La sede delle istituzioni democratiche e della massima rappresentanza e di prossimità del Governo.

"Premesso che c'è in atto una evidente situazione di disagio, simili atti non possono essere accettati e qualificano chi li pone in essere in un contesto di difficoltà del sistema regionale dei rifiuti. Pur comprendendo il momento di disagio dei cittadini, l'azione perpetrata nei confronti di funzionari dello Stato, rimane un gesto da condannare senza e senza ma. Cassano è stata ed è una comunità civile, che anche in altri momenti ha sempre dimostrato di saper gestire fasi delicate" afferma il Centro Studi "Giorgio La Pira" di Cassano All'Ionio.