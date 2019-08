Cerisano (Cs): Stefano D'Orazio insieme alla Fidas per incontrare i donatori di sangue

«È estate, tempo di vacanze e relax ma purtroppo per tutti non è così, anche in estate ci sono tantissime persone in ospedale in attesa di una trasfusione di sangue», inizia così il video messaggio di Stefano D'Orazio, ex batterista e "voce" del mitico gruppo musicale dei Pooh. Il cantante infatti, vicino al mondo della donazione di sangue ha voluto lanciare un suo personale appello a tutti coloro che possono fare questo straordinario gesto d'amore. «Per questo amici di Cosenza vi invito a recarvi al centro trasfusionale, e grazie a questo piccolo gesto potrete dare un grandissimo aiuto a tutte quelle persone meno fortunate» continua D'Orazio, e per ringraziare a nome suo e a nome della Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) sez. di Cerisano tutti i donatori di sangue gli ha dato appuntamento a domenica 15 settembre 2019 alle ore 20,30 al palazzo Sersale a Cerisano, per incontrarli e conoscerli personalmente. «Donare sangue, è donare vita. Grazie».

Dettagli Creato Mercoledì, 21 Agosto 2019 16:41