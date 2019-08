Rifiuti, rallentamenti e blocchi nei conferimenti a Bucita: possibili disagi nel Cosentino

Possibili disagi e/o ritardi, già a partire dalle prossime ore, nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio a causa di notevoli rallentamenti, in atto da giorni e oggi divenuti veri e propri blocchi, nei conferimenti presso l'impianto finale di trattamento di località Bucita – area urbana di Rossano.

Alla luce della situazione determinatasi, che si protrae da diversi giorni per motivazioni tecniche al momento non ufficializzate, Ecoross informa che potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti, non imputabili all'azienda, nella raccolta dei rifiuti solidi urbani nei Comuni nei quali ha in gestione il servizio di Igiene Urbana e che conferiscono presso l'impianto di Bucita: Corigliano Rossano, San Demetrio Corone, Scala Coeli, Mandatoriccio, Trebisacce.