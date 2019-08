Aprigliano, il sindaco Porco: "Entro i primi 100 di amministrazione a termine i lavori nella frazione San Nicola"

"Entro i primi 100 giorni di mandato amministrativo porteremo a termine i lavori nella frazione San Nicola sulla quale intendiamo ulteriormente investire nel tempo perché riteniamo che lì ci sia un potenziale di sviluppo altissimo per il nostro territorio". Era stato questo l'impegno assunto in campagna elettorale dal candidato a sindaco Alessandro Porco e dalla sua squadra. "E oggi - ribadisce Alessandro Porco vincitore della competizione elettorale insieme alla squadra di "Grande Aprigliano" - quell'impegno è divenuto realtà. Di questo eccellente risultato siamo tutti particolatmente orgogliosi. Si tratta di lavori importantissimi - prosegue il sindaco - sui quali già tre anni fa una parte cospicua di questa Amministrazione si è mossa con determinazione proponendo, ad esempio, la raccolta firme per la realizzazione dei lavori di metanizzazione nella frazione. Permettetemi - prosegue il primo cittadino - di rivolgere un particolare ringraziamento al vice sindaco Andrea Muto per l'impegno profuso in questi anni, per aver accolto a suo tempo le istanze provenienti dalla comunità e per averle portate avanti con convinzione fino al taglio del nastro di ieri sera. Un lavoro di squadra dicevo che ha permesso ad Aprigliano e ai cittadini di San Nicola di fare un passo avanti con la realizzazione di servizi pubblici di fondamentale importanza che questa Amministrazione ha voluto fortemente fossero ultimati in tempi molto brevi. In più - ricorda il sindaco Alessandro Porco - il primo atto della mia Amministrazione è stato quello di deliberare proprio per San Nicola dei tratti di strada aggiuntivi e oggi già ultimati. In questi giorni verrà inoltre attivata anche l'illuminazione pubblica e si procederà con la definizione della segnaletica stradale. Stiamo avviando poi anche le procedure per l'insediamento della Commissione Toponomastica che avrà il compito di redigere un Piano Generale basato su criteri condivisi al fine di attribuire dei nomi alle strade comunali comprese quelle della frazione San Nicola. Attraverso questa serie di interventi (metanizzazione, bitumazione strade, illuminazione pubblica ecc.) abbiamo reso onore a questa frazione e ai suoi abitanti. Oggi San Nicola è, lasciatemi passare il termine, una vera e propria bomboniera di cui l'Amministrazione Comunale prima e la comunità intera in generale possono andare veramente orgogliosi".

Dettagli Creato Martedì, 20 Agosto 2019 12:17