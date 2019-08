Corigliano Rossano (Cs), Grillo: “A breve nomina nuovo Segretario comunale”

"La nomina, provvisoria, di Antonio Coscarelli come Segretario Comunale si è resa necessaria perché l'attuale Segretario Generale in carica, Paolo Bertazzoli, risulta in ferie fino al 31 agosto prossimo. A breve si procederà con la nomina del nuovo Segretario Generale". È quanto fa sapere la Presidente del Consiglio Marinella Grillo precisando che sono già in corso gli adempimenti di rito per l'avvio della procedura di selezione per la nomina: la comunicazione di avvio nuova nomina, la pubblicazione della sede vacante e la selezione per curricula e colloqui dei candidati segretari.

"È in ogni caso intenzione dell'Ente – spiega – accogliere l'esigenza personale e professionale del Segretario Bertazzoli di avvicinarsi al proprio territorio di residenza". La Presidente Grillo coglie altresì l'occasione per ringraziare Bertazzoli, "a nome dell'Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale per la professionalità e l'impegno garantito fino ad oggi al Comune di Corigliano-Rossano".