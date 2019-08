San Giorgio Albanese (Cs), domani lo spettacolo teatrale “I giusti nel tempo del male”

Quello nella Ex Jugoslavia, uno dei conflitti più assurdi, sanguinosi e dimenticati che l'essere umano abbia mai combattuto raccontato attraverso attori ed effetti di luce sul palcoscenico. Lo spettacolo "I giusti nel tempo del male" del Teatro Claet di Ancona porteranno lo spettatore in un non-luogo, nel luogo della coscienza per scegliere di operare il bene. È un messaggio di speranza che fiorisce in un contesto di assoluta disperazione il filo conduttore del testo di Svetlana Broz portato in scena dal regista Diego Ciarloni.

Il settimo ed ultimo appuntamento della V Mostra Nazionale d'Arte del Teatro Amatoriale Italiano promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) di Cosenza è domani, Sabato 17 a San Giorgio Albanese. Un documentario teatrale, due maschere girevoli, tre attori-narratori, quattro storie vere. Alle ore 21. Sul palco saliranno Diego Ciarloni, Simona Paolella e Angela Ursi. Lo spettacolo è gratuito.

È quanto fa sapere il Presidente provinciale FITA Antonio d'Amico esprimendo soddisfazione per la qualità della proposta confermata dal gradimento e dalla partecipazione tappa dopo tappa nel territorio.

