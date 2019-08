"Stiamo vivendo tempi non facili. La rassegnazione puo' indebolirci e renderci vittime di noi stessi o di chi, approfittando della nostra insicurezza, delle nostre fragilita', tenta di toglierci liberta' e respiro". Lo ha detto l'arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Giuseppe Satriano, durante la processione dell'Achiropita. "Mi riferisco - ha aggiunto - a quanto la cronaca ci consegna, come il duplice omicidio di Apollinara, la vicenda della donna albanese calpestata nella sua dignita' di essere umano e la ripresa del pizzo e dell'usura che avvelenano i tentativi di far crescere il nostro territorio. Sono fatti che ci indignano e che non ci devono lasciare in silenzio. Dobbiamo agire con il cuore, insieme, riappropriandoci delle strade e delle piazze e seminando bellezza e dignita'. Dobbiamo operare nella legalita', nel rispetto degli altri e nella trasparenza. Non un atteggiamento di convenienza ma uno stile che ci contraddistingua come discepoli del Signore e figli di Maria".

Dettagli Creato Venerdì, 16 Agosto 2019 14:34