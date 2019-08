Cassano allo Ionio (Cs), l’ex sindaco Papasso: “Sequestrata isola ecologica”

E' stata sequestrata l'isola ecologica del Comune di Cassano allo Ionio. A darne notizia e' l'ex sindaco del comune calabrese Gianni Papasso in un post pubblicato su Facebook. Il Comune, attualmente, e' retto da una terna commissariale dopo lo scioglimento per condizionamenti della criminalita' organizzata. Il sequestro della struttura e' stato operato dai carabinieri Forestale di Corigliano Rossano e, secondo quanto afferma Papasso, la decisione di apporre i sigilli sarebbe da collegare ad una fuoriuscita di percolato. "Alcuni cittadini recatisi nell'isola ecologica di Contrada Silva - sostiene l'ex sindaco - non hanno potuto conferire rifiuti, in quanto hanno trovato l'accesso sbarrato da una catena, a cui e' attaccato l'avviso di sequestro dell'area e di conseguenza il divieto di accesso".

