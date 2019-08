A Diamante una serata in ricordo dell’ex sindaco Ernesto Caselli

"Diamante per te. Aneddoti, sogni, pensieri e musica in ricordo di Ernesto Caselli" è il titolo della serata organizzata dall'Amministrazione Comunale in ricordo dell'indimenticato ex sindaco di Diamante e che si terrà il 15 agosto alle 22,30 sul Lungomare L. Fabiani della Perla del Tirreno. La serata sarà condotta da Francesco Occhiuzzi e vedrà sul palco personalità della cultura, dello spettacolo e rappresentati delle istituzioni cittadine che sul filo della memoria parleranno di Ernesto Caselli e del suo lungo e indissolubile legame con Diamante e con la sua gente. L'evento si svolgerà con la partecipazione dell'Associazione LiberCanto di Diamante. Al termine saranno lanciate verso il cielo le lanterne, distribuite gratuitamente a partire dalle 22,00. Una serata davvero speciale per Diamante che omaggerà uno dei suoi figli più amati e troppo presto andato via.

Dettagli Creato Mercoledì, 14 Agosto 2019 18:42