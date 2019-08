Crosia (Cs), riattivato servizio di raccolta della plastica

Risolto il guasto tecnico che nella giornata di ieri (martedì 13) aveva interessato le linee di selezione del materiale differenziato in plastica. La raccolta della plastica è ripresa regolarmente ed in modo straordinario nella tarda mattinata di oggi. Operai dell'azienda Mar Service srl sono a lavoro per completare il "posta a porta" su tutto il territorio comunale e far rientrare le condizioni di criticità.

Tempestivo l'intervento del sindaco Antonio Russo che, insieme al responsabile dell'ufficio Ambiente, ha sollecitato la risoluzione immediata del problema e nel pomeriggio ha seguito l'attività degli operai dell'azienda di nettezza urbana nelle operazioni di raccolta straordinaria.

Nel contempo, il Primo cittadino e l'Amministrazione comunale si scusano con i cittadini e i turisti per gli eventuali disagi che si sono verificati, sottolineando l'eccezionalità di un disguido non preventivabile.