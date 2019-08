Praia a mare: “A Ferragosto si legge gratis”

Leggere i libri fa bene alla salute, questo è quanto sostengono anche i medici. Basta solamente scegliere il libro giusto, quello che scateni il nostro interesse, un libro capace di catalizzare la nostra attenzione: un romanzo, una favola, un thriller Spesso si sostiene che la lettura arrechi solamente tanta noia ma questo non è altro che il risultato di una scelta sbagliata.

L'organo che senz'altro trae più benefici della lettura è ovviamente il cervello, lo conferma un team di neurobiologi della California che ha sottoposto alcuni lettori, nell'atto di leggere, ad una risonanza magnetica da cui è emerso che il cervello riceveva un maggior afflusso di sangue. Ma la lettura è anche un valido deterrente allo stress. Se poi ad un ottimo libro uniamo anche un luogo incantevole il gioco è fatto. Questo è quanto hanno pensato di fare Luciano Russo e Lady Janet, proprietari del Buddha Beach Family di Praia a Mare, insieme a Piero Graus, editore di Graus Edizioni di Napoli. Infatti, la mattina di ferragosto al Buddha Beach oltre alle immancabili atmosfere ferragostane si potrà leggere gratis perché Luciano e Lady regaleranno ai propri clienti ben 150 libri della casa editrice napoletana Graus. Dunque, cosa c'è di meglio di accompagnare ad un cocktail dissetante pagine di un'affascinante letteratura?

Allora non resta che decidere di trascorrere il ferragosto 2019 al Buddha Beach di Praia a Mare, in provincia di Cosenza dove ci potrà divertire e rilassare leggendo, gratis, un ottimo libro.

Il Buddha Beach

Nella splendida cornice dell'Isola di Dino, tra le spiagge assolate e l'acqua cristallina del litorale tirrenico, nasce il Buddha Beach: non un semplice lido balneare ma un'esperienza da provare e da vivere.

Una struttura dall'impronta esotica, con un'attenzione particolare ai dettagli, che coniuga il relax al puro divertimento riuscendo a soddisfare le esigenze di diversi target di clienti.

La sua atmosfera raffinata trasmette sensazioni di benessere e piacevole tranquillità, riuscendo a rendere questo posto una piccola oasi di pace. Così il Buddha si prepara ad accogliere chi vuole godere della spiaggia fin dalle prime ore del giorno, offrendo il giusto comfort nell'ambientazione unica di una natura incontaminata. È il luogo ideale sia per le famiglie, che desiderano trascorrere una giornata di relax, con la possibilità di far divertire i più piccoli in totale sicurezza in un'area a loro dedicata, sia per chi desidera maggiore riservatezza, che potrà trovare all'ombra delle bellissime pagode.

Graus Edizioni

Fondata nel 2002, per iniziativa di Pietro Graus, la case editrice campana che porta il suo nome, orienta la propria attività verso una produzione di alto livello culturale, variando nei diversi settori: saggistica, narrativa, editoria specializzata per bambini, poesia, affermandosi nel panorama italiano soprattutto per il rigore delle scelte, della precisione e la cura con cui segue tutte le pubblicazioni senza tralasciare alcun dettaglio. Nel proprio vario e complesso quadro, la Graus si affaccia anche in altri ambiti culturali come l'arte, la musica, il teatro, lo spettacolo. Oggi, con una "scuderia" di oltre ottocento autori, la Graus è presente sugli scafali delle librerie in tutta Italia. Nel 2003 la pubblicazione di alcuni racconti di Michele Prisco, una delle rarissime volte in cui lo scrittore Premio Strega ha "tradito" il suo storico editore. Tantissimi gli scrittori esordienti, tra i talenti scovati dall'editore anche Maurizio De Giovanni che ha pubblicato per la prima volta con Graus, con il libro "Le lacrime del pagliaccio".

L'appuntamento è fissato per giovedì 15 agosto. Buddha Beach, località Fiuzzi Praia a Mare (CS) Info 3801918128