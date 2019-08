Torano Castello (Cs), brucia illegalmente scarti di lavorazione: denunciata

L'amministratrice di un'azienda operante nel comune di Torano Castello e' stata denunciata dai carabinieri forestale per il reato di combustione illecita di rifiuti. Nei suoi confronti e' stata elevata una sanzione amministrativa per accensione fuochi di oltre 8 mila euro. I militari, allertati da una colonna di fumo alzatasi da localita' "Cutura" e visibile anche a distanza, sono intervenuti nel piazzale adiacente l'attivita' industriale accertando la combustione illecita di scarti di lavorazione, parti di legname, compensato multistrato, parti di semilavorato, pedane, listelli e residui vegetali. Dalle verifiche effettuate e' emerso che non era la prima volta che un cumulo di rifiuti bruciava in modo illecito. Sono state trovate, infatti, evidenti pregresse tracce di combustione. Altre accensioni fuochi sono state riscontrate e sanzionate nei comuni di Cerzeto, Mongrassano e Torano.

Dettagli Creato Martedì, 13 Agosto 2019 18:28