Accesso antimafia al Comune di Paterno Calabro

Il prefetto di Cosenza Paola Galeone, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato una commissione di accesso antimafia nel Comune di Paterno Calabro. La commissione e' composta dal viceprefetto aggiunto Roberto Micucci, dal tenente colonnello Michele Borrelli, comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale carabinieri di Cosenza e dal vice questore Raffaele De Marco in servizio nella Questura di Cosenza. "L'organismo - e' detto in un comunicato della Prefettura - dovra' porre in essere approfonditi accertamenti per verificare la sussistenza di elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori e/o dipendenti dell'ente. L'attivita' della Commissione dovra' concludersi entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili di ulteriori tre mesi". "Da tempo - ha dichiarato Carmelo Caputo, ex sindaco e attuale rappresentante politico del gruppo di minoranza 'Quattro torri per Paterno' - abbiamo denunciato una mala gestio della cosa pubblica, caratterizzata da concorsi al limite della legalita', spese folli e residenze fasulle attribuite un mese prima delle elezioni. Oggi apprendiamo della nomina della commissione e speriamo si faccia definitivamente chiarezza sull'operato del sindaco e della sua maggioranza".

Dettagli Creato Martedì, 13 Agosto 2019 18:22