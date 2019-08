"Intelligenza artificiale: opportunità e insidie" è questo il titolo del convegno in programma questa sera a Diamante, ore 21:00 piazzetta San Biagio. Nel corso dei lavori, moderati dal giornalista Attilio Sabato, interverrà il Rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone. "Il Prof. Leone- commenta il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, oltre a rappresentare un motivo di orgoglio per la nostra comunità è, senza dubbio alcuno, uno dei principali esperti in materia al mondo. Un settore, quello dell'intelligenza artificiale, decisivo per il nostro futuro, proprio per questo l'evento di questa sera assume un'importanza straordinariamente rilevante".

Dettagli Creato Martedì, 13 Agosto 2019 11:38