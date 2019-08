Bocchigliero (Cs), Forza Italia celebra la "Manifestazione Azzurra" con Jole Santelli e Michela Caligiuri

"Il 17 agosto a Bocchigliero (CS) in Piazza del Popolo, avrà luogo la "Manifestazione Azzurra", organizzata dal Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia della Calabria. Molte le iniziative in programma. Alle ore 20,00 la presentazione del libro 'Maschi e femmine: diversi ma uguali', con l'autrice Rosellina Madeo e con la Dirigente scolastica Rachele Donnici. Ringrazio anticipatamente Rosellina Madeo, perchè nonostante la sua appartenenza politica è, opposta alla mia, si evidenzia con forza, che di fronte a questioni di una certa valenza sociale, il colore politico, passa in secondo ordine. A seguire, sarà consegnata alla popolazione del Comune montano, una panchina rossa, come simbolo contro il femminicidio e qualsiasi altra forma di violenza. Il dibattito politico, sul tema 'quale futuro per la Calabria?', registrerà la presenza dell'On. le Jole Santelli, e della senatrice On.le Fulvia Michela Caligiuri. Parleremo quindi delle nuove prospettive della Calabria, in funzione dell'imminente voto regionale, non sottovalutando anche la crisi politica, che si è aperta all'interno del Governo centrale. La manifestazione, si concluderà con il concerto dei "Sing Swing. Una giornata quindi di riflessione, ma anche di divertimento".

Lo comunica, in una nota, Maria Josè Caligiuri, Responsabile Regionale Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia in Calabria

