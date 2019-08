Spezzano della Sila (Cs), Spizzirri: “Sindaco intervenga su questione randagismo”

"Sono dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto ieri a Camigliatello e non posso che esprimere le scuse più sentite, anche a nome della nostra comunità, alle persone aggredite dai cani. È da più tempo che si segnalano situazioni di pericolo di tal tipo e nessun intervento adeguato è mai stato posto in essere.

In data 23 luglio u.s. ho scritto formalmente al Sindaco richiedendo interventi urgenti e non è stato fatto nulla. È veramente sconcertante! Non ci sono scuse! Il Sindaco ha le sue responsabilità. Purtroppo continuiamo a pagare il prezzo dell'incapacità di un'amministrazione che danneggia sempre di più il nostro territorio". Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale al Comune di Spezzano della Sila, Pietro Spizzirri (Impegno Comune).

