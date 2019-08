Asp Cosenza, Papa (IdM): “Gravi dimissioni del Direttore generale, intervenga la magistratura”

"Ho letto con attenzione le dichiarazioni dell'ex direttore generale dell'Asp di Cosenza Sergio Diego, in seguito alle sue dimissioni. Le esternazioni del manager di lungo corso la cui professionalità e correttezza è unanimemente acclarata e riconosciuta sembrano incredibili per quanto pongono in evidenza. Sono parole di una gravità assoluta, allucinanti e nel contempo avvilenti, ma siamo così abituati all'emergenza ed allo scandalo che quasi passano inosservate, soprattutto alla stragrande maggioranza dei calabresi. Mi auguro che insieme a me ed a tanti altri cittadini li abbia lette anche qualche magistrato, considerata l'obbligatorietà dell'azione penale. Il mondo politico e soprattutto civile, di fronte a tutto ciò non può restare a guardare indifferente, senza continuare a mettere a repentaglio la vita di noi stessi e di tutti. Che l'azienda sanitaria più grande ed importante della Calabria quale quella cosentina, si trovi in queste condizioni non è più tollerabile. Inutile ripetere che le responsabilità sono di tutti, governi passati ed attuali che ancora ad oggi non si decidono ad intervenire con immediatezza, coraggio e fermezza. Di fronte a questa situazione ormai ingovernabile ed intollerabile non è azzardato far intervenire l'esercito, la sanità delle forze militari con ospedali da campo attrezzati di tutto punto. La sanità in Calabria è in guerra, con le indifferenze, le omissioni, il menefreghismo di chi è andato all'arrembaggio di ogni postazione solo per servirsene e non per servire chi ne ha bisogno. La sanità pubblica ha abbandonato la salute dei cittadini per consegnarla nelle mani di quella privata e questo è un piano che a molti è costato la vita ed a tantissimi altri costa così tanto da non potersi permettere alcuna cura. Intervenire è un obbligo morale". Lo afferma, in una nota, Raffaele Papa, coordinatore provinciale di Cosenza di Italia del Meridione.

