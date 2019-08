Ilenia Colloca è "Miss Arbereshe"

La più bella d'Arberia è Ilenia Colloca, studentessa universitaria di Frascineto che ha primeggiato nel corso della XV edizione di Miss Arbereshe, il concorso di bellezza ideato e realizzato dall'associazione Ahì Namà, presieduta da Savio Montone, con il patrocinio del Comune di Spezzano Albanese.

Ha sbaragliato la concorrenza delle altre 15 bellezze in concorso nella serata, celebrata presso il teatro "V. Pesce" di Spezzano Albanese, che ha segnato il ritorno di questo grande momento legato non solo alla bellezza ma anche alla identità degli arbereshe d'Italia. «E' molto bello poter portare avanti le tradizioni e valorizzarle» ha commentato la miss con la corona sulla testa, abbracciata dal Sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, soddisfatto della iniziativa e del successo della bellezza che appartiene alla sua comunità.

Le sedici ragazze in gara hanno permesso al pubblico delle grandi occasioni di ammirare, oltre alla bellezza, anche i caratteristici costumi tipici della comunità arbereshe di provenienza. Un forte momento di identità - ha ribadito il sindaco di Spezzano Albanese, Ferdinando Nociti, - per capire l'importanza degli arbereshe di Calabria. Una manifestazione per la quale speriamo di avere sempre risultati migliori».

Dello stesso avviso anche Savio Montone, organizzatore dell'evento, il quale ha espresso tutta la sua soddisfazione per «l'ottima riuscita di questa bellissima manifestazione. Aver ripreso un cammino interrotto da diversi anni è stata una grande emozione».

Sul podio delle miss si sono classificate al secondo posto Rosita Lavergata di Spezzano Albanese e Carla Cipriano di San Benedetto Ullano al terzo. Irene Basile Miracco invece ha ricevuto il Premio "Cosmo Damiano Montone" per aver saputo rappresentare attraverso il costume arbereshe la cultura italo albanese.