Saracena (Cs), al via la pulizia del strade rurali

Realizzare interventi a beneficio dell'agricoltura di qualità, facilitando la mobilità rurale nelle contrade che da anni erano cadute nel dimenticatoio delle amministrazioni comunali. Dopo circa 12 anni dall'ultimo intervento di pulizia l'esecutivo guidato dal Sindaco, Renzo Russo, è intervenuto – si legge in un comunica stampa del Comune - per una pulizia straordinaria nelle contrade Piano di Pallotta, Contrada Lacco, Dirma, Venaglie, Contrada San Nicola, Zona depuratore, Contrada Caccia, Contrada Rinni dove ormai la vegetazione aveva invaso le carreggiate delle strade rurali rendendole ormai impraticabili.

Di concerto con l'assessorato all'agricoltura, guidato da Franco Gagliardi, l'amministrazione comunale di Saracena ha deciso di destinare una parte di risorse economiche - nonostante le ristrettezze di bilancio del momento - per «mettere in campo questo tipo di azione che serve sicuramente ad alleviare il problema della viabilità rurale e ritenendo - ha spiegato Gagliardi - che questi piccoli ma prezioso interventi servono per dare maggiore slancio all'agricoltura di qualità di cui il territorio comunale vanta importanti esempi di microimprenditorialità nel campo della viticoltura e della olivicoltura».

La pulizia straordinaria messa in campo in questi giorni è una sintesi qualificante «delle nostre politiche di valorizzazione a favore delle produzioni agricole tipiche del nostro territorio» ha concluso l'assessore Gagliardi. «Un ennesimo segnale in questo comparto che continua a vederci attenti e pronti a rispondere alle esigenze della comunità».