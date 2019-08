"Estate Sicura", "Il Mare senza barriere", "Ginnastica Dolce": si completa così il tris di attività dedicate alla sicurezza, all'accessibilità e al benessere nelle acque di Roseto Capo Spulico.

Anche questa estate – si legge in una nota del Comune - il mare di Roseto Capo Spulico è davvero per tutti... Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna "Il Mare senza Barriere, la spiaggia libera attrezzata è per tutti", il progetto fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Società Nazionale Salvamento , l'Associazione Orizzonti Rosetani e la Roseto Capo Spulico - Virtual Community, che consentirà il libero accesso al mare anche alle persone con diverse abilità e agli anziani con mobilità ridotta.

La passerella dedicata all'ingresso in mare, dotata di apposite sedie job, è situata nei pressi della postazione Estate Sicura, che anche quest'anno garantisce la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere grazie all'attività di assistenza ai bagnanti svolta dai bagnini di salvataggio della Società Nazionale Salvamento.

Tutte le mattine sarà possibile usufruire del servizio rivolgendosi per le prenotazioni al Punto Informazioni situato nei pressi di Piazza Azzurra, oppure utilizzando i canali social dedicati.

Il servizio è attivo tutte le mattine dalle ore 09.30 alle ore 12.30 fino al 31 Agosto per un massimo di 4 prenotazioni al giorno.

Per rendere più efficiente il servizio, è sempre necessaria la presenza di un familiare, che seguirà il disabile all'arrivo in spiaggia e alla messa in acqua della sedia job.

Dal momento della prenotazione ci si potrà recare presso i volontari di Orizzonti Rosetani indossando il costume da bagno e portando con sé tutto l'occorrente per trascorrere dei bei momenti in mare, ossia asciugamano, cappello, scarpe da mare ed eventuali protezioni solari.

Per consentire al maggior numero di utenti possibile l'utilizzo della apposita passerella e degli ausili per l'accesso in mare, la permanenza massima in acqua è di 40 minuti ciascuno.

Inoltre, da quest'anno, sarà possibile effettuare – si legge ancora nel comunicato stampa del Comune di Roseto Capo Spulico - attività di "Ginnastica dolce", ossia esercizi motori finalizzati al benessere della persona, rivolti ai "diversamente giovani". Ogni mattina, alle ore 8.30, ci si potrà incontrare presso il gazebo di Estate Sicura, insieme all'Istruttore Dott. Nicola Franco, e svolgere attività fisica sulla spiaggia o immersi nel verde del Parco Qualità della Vita.

Questa iniziativa, che rappresenta un grande passo di civiltà e di abbattimento delle barriere fisiche nei confronti delle persone con diverse abilità, è frutto di una grande attenzione rivolta alle fasce più deboli della società, alle quali troppo spesso vengono posti ostacoli nella vita quotidiana. Consentire loro di potersi immergere nelle limpide acque del mare di Roseto Capo Spulico potrà donargli la possibilità di vivere un'estate diversa, fatta anche di sole e di mare, in assoluta sicurezza e senza alcun impedimento. Una spiaggia libera attrezzata, quindi, che offre già da anni servizi di assistenza e di sicurezza in mare, docce gratuite, raccolta differenziata, accessi facilitati e passerelle per persone con difficoltà motorie, e che quest'anno si arricchisce di un ulteriore servizio, un passo in avanti verso una Roseto sempre più aperta a tutti. Iniziative che premiano la Città delle Rose già da due anni con l'ambito riconoscimento della Bandiera Blu. A Roseto Capo Spulico, anche quest'estate Il mare è senza Barriere...e questo è solo il primo passo di un percorso che ci vedrà fianco a fianco verso una Roseto davvero aperta a tutti.