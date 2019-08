Eventi estivi a Corigliano Rossano: cambia la viabilità

Eventi della programmazione socio culturale estiva L'incontro, la bellezza, la conoscenza sotto lo stesso cielo, cambierà la viabilità nel Centro Storico di Rossano fino a Sabato 31 Agosto. Dalle ore 18 e fino a terminata esigenza divieti su piazza Steri per permettere lo svolgimento degli eventi. – CORIGLIANO/ VII edizione Notte d'estate al centro storico 2019 promossa dall'associazione culturale White Castle, divieto di transito e sosta Venerdì 16.

È quanto contenuto nelle ordinanze della Polizia Municipale firmate ieri (giovedì 8) dal comandante Arturo Levato.

A Corigliano, dalle ore 20 e fino al termine della manifestazione sarà istituito il divieto di transito e di sosta con zona rimozione su via Roma, piazza del Popolo, via Luigi Palma, Corso Principe Umberto, piazza Vittorio Emanuele III, piazza Guido Compagna, via F.Compagna, via A.Tricarico, Piazza Cavour e via Addolorata.