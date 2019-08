Guccione: “Lascia il reggente dell’Asp Cosenza? Sanità allo sbando”

"Le dimissioni del reggente dell'Asp di Cosenza Sergio Diego, dimostrano che la sanita' in Calabria e' ormai allo sbando. Ha addirittura rassegnato l'incarico, lasciando senza alcun governo la piu' grande Asp della Calabria, gia' da mesi senza una guida e con un manager che garantiva a malapena l'ordinaria amministrazione". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Carlo Guccione. "Una situazione - prosegue - insostenibile per i cittadini alla ricerca di cure. L'azienda sanitaria provinciale e' tra le piu' grandi d'Italia per estensione geografica e complessita' orografica, con oltre 750mila abitanti e un bilancio di oltre un miliardo di euro che serve a gestire l'assistenza territoriale, tre ospedali Spoke in cui lavorano quasi seimila dipendenti che hanno un'eta' media di circa 55 anni. Nel caos e' tutta la regione. A oggi solo due commissari su nove aziende hanno accettato l'incarico e firmato i contratti all'Azienda ospedaliera di Cosenza e in quella di Catanzaro. La misura e' colma. Il Governo nazionale ha gettato la sanita' calabrese in un punto di non ritorno, la situazione e' ormai di una grande emergenza, non e' piu' garantito il diritto costituzionale alla salute".

