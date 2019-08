Paola (Cs) il 9 agosto “Raduno estivo” Fsp Polizia: “Un evento forte come la storia”

E' fissato per venerdì 9 agosto, in Calabria, l'appuntamento con il Raduno estivo della Fsp Polizia, che si riunirà presso il Villaggio Residence Bahjaa Paola, in provincia di Cosenza, all'insegna del motto "La Polizia ai Poliziotti, la Sicurezza ai Cittadini".

"Un motto storico - spiega Franco Maccari, V. Presidente Nazionale della Federazione Sindacale di Polizia -, altamente significativo e con una valenza la cui forza ha tracciato un segno profondo nel mondodel sindacalismo della Polizia di Stato. Storico come lo è anche questo gruppo di 'combattenti' che da oltre venti anni continua a riunirsi per questo appuntamento che, molti anni orsono, ha visto tramutarsi in realtà quell'anelito di rinnovamento ed indipendenzache ancora muove testa e cuore dei tanti impegnati sul territorio nell'interesse di migliaiadi Poliziotti italiani".

E l'impegno dei 365 giorni degli Appartenenti alla Fsp Polizia trova, in occasioni come queste, momenti di sinergica vicinanza fra i suoi componenti, ma anche di tanti amici ed interlocutori istituzionali che testimoniano la loro vicinanza al Sindacato di Polizia. "Non a caso si chiama "Raduno" – aggiunge Maccari –, Raduno di teste, Raduno di anime e di idee, un confronto che genera periodicamente nuova linfa fra i componenti di una grande famiglia. E tutto sempre all'insegna di quei valori fondanti le nostre più profonde convinzioni, primo fra tutti quellodel ricordo e dell'esempio. Il Raduno estivo, tra l'altro – conclude Franco Maccari – anticipa di quattro mesi esatti il Raduno Nazionale che si terrà il 9 dicembre a Maerne di Martellago, in provincia di Venezia, al quale ha già dato la propria adesione anche il Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli ma che vedrà sicuramente la presenza anche di altre personalità,quali il Ministro dell'Interno Matteo Salvini".

Ed anche quest'anno al Raduno estivo di venerdì 9 agosto, infatti, gli Ospiti "più importanti" saranno tanti familiari di Poliziotti Vittime del Dovere, tra i quali Maurizio Campagna, fratello di Andrea, ucciso dal terrorista Cesare Battisti; Walter, Giulia e Paolo Aversa, figli dei coniugi Aversa massacrati dalla 'ndrangheta; e poi ancora Paola Diano con gli altri familiari di Paolo Diano, poliziotto calabrese deceduto in servizio nel 1981 a Bologna.

Ma il Raduno sarà arricchito anche da altre presenze importanti, che andranno ad aggiungersi a tutti i Dirigenti sindacali delle Strutture dell'Fsp Calabria con le proprie delegazioni, ai tanti colleghie dall'immancabile Segretario Nazionale dell'FSP Giuseppe Brugnano. Rappresentanti dell'Amministrazione, Magistrati, Parlamentari di ogni forza politica, giornalisti ed altri amici, come l'ex Prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci presentiper un'occasione in cui, nel piacere dell'incontro, allo scambio di sorrisi si unisce lo scambio di idee, la condivisione di valori e principi, la creazione di programmi per un futuro che ci vedrà inarrestabili", afferma Franco Maccari, V. Presidente Nazionale dell'Fsp, che sarà presente al Raduno. "Un futuro - aggiunge Maccari - che ci vedrà come sempre in prima linea nella difesa e nella rappresentanza dei colleghi, con ancor più tenacia ed un incontenibile entusiasmo in questa solida, vivace e ricchissima realtà che è l'FSP, avvinta da quello spirito di solidarietà e da quel coraggio che rappresentano la vera essenza del Sindacato libero".

L'appuntamento è quindi per venerdì 9 agosto, a partire dalle 12.30, al Villaggio Residence Bahja a Paola (Cs).