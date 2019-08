Diamante (Cs), Magorno: “Ritardi ingiustificati nelle consegne”

Il senatore del Pd e Sindaco di Diamante Ernesto Magorno ha presentato una interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico "sui gravi disagi che si stanno registrando per gli utenti di Poste Italiane di Diamante, Maiera' e Buonvicino". "Si registrano da tempo - scrive Magorno - ingiustificati e inammissibili disservizi; in particolare si segnalano ritardi nello smistamento e nel recapito della corrispondenza che si traduce in difficolta' per cittadini e attivita' economiche con scadenze non rispettate, mancate comunicazioni in tempo utile, oneri che si scaricano appunto sull'utenza in palese violazione degli obblighi derivanti dal contratto di servizio; si segnala infatti che per i tre comuni vi e' solo un operatore dedicato al recapito della corrispondenza. Spesso si verifica che bollette per utenze domestiche arrivino a destinazione gia' scadute e che gli oneri aggiuntivi gravino sui cittadini che ovviamente non possono ritenersi responsabili per un oggettivo mancato recapito per tempo". Magorno chiede quindi di sapere "se il Governo risulti essere a conoscenza dei disservizi segnalati in premessa e quali iniziative intenda conseguentemente porre in essere nei confronti di Poste Italiane, la quale, per quanto sia una societa' per azioni e' anche sottoscrittrice di un contratto di servizio da ottemperare pedissequamente, anche per la comunita' di Diamante e per i comuni limitrofi, a partire dal potenziamento del servizio di smistamento e di recapito della corrispondenza, onde evitare sistematici e penalizzanti ritardi che determinano un costo aggiuntivo insostenibile per i cittadini oltre che ad un inaccettabile disservizio".

Dettagli Creato Martedì, 06 Agosto 2019 20:06