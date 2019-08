Mendicino (Cs), completati i lavori di ammodernamento della rete idrica

Con gli ultimi interventi nel centro storico si completa l'opera di ammodernamento della rete idrica comunale più importante e diffusa mai fatta a Mendicino. Le opere realizzate in questi mesi grazie al finanziamento della Regione Calabria consentono ora non solo di avere nuovi tratti di linea non più obsoleti ma anche di ridurre al minimo le possibili perdite fino ad oggi non ancora rilevate.

«Attraverso queste realizzazioni – ha dichiarato il sindaco Antonio Palermo – possiamofinalmente garantire un servizio più efficiente e utilizzare la portata in esubero in alcune zone, nelle altre più carenti d'acqua.Ma non ci fermiamo certo qui e continueremo a monitorare e a migliorare ancora di più questo servizio così importante per i nostri cittadini, che negli scorsi anni purtroppo ha fatto registrare più di qualche criticità e confusione e che da qualche mese vede, invece, tanti nuovi progressi che lasciano ben sperare per il futuro».

I cittadini che vivono nelle località interessate da questi importanti lavori che risolvono quasi definitivamente il problema idrico, al netto di rotture improvvise o di carenze per siccità straordinaria, ora potranno allacciarsi finalmente sulla nuova rete. Il Comune predisporrà i contatori all'esterno delle abitazioni e ne darà informazione agli interessati prossimamente.