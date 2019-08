Rende (Cs), il sindaco convoca i suoi assessori al centro storico per l’ultima giunta prima delle vacanze

Particolare attenzione e maggiore presenza al centro storico. Questo è emerso dalle linee programmatiche del sindaco di Rende Marcello Manna nello scorso consiglio comunale. E questa mattina,lo stesso sindaco, ha convocato i suoi assessori per una giunta che si è svolta al centro storico. Naturalmente ,tra i tanti argomenti trattati, non è mancato quello su come cambiare marcia proprio in questo "borgo antico dove dobbiamo essere sempre più presenti". L'invito del primo cittadino ai suoi assessori è stato netto, chiaro e ripetuto più volte. Alle parole e ai proclami il sindaco vuole accompagnare i fatti. Senza perdere altro tempo. E si è deciso in giuntadi preparare un calendario con gli orari di ricevimento da parte di tutti gli assessori. Questa turnazione della presenza degli assessori al centro storico andrà a regime fin dal mese di settembre. Un giorno a settimana saliranno tutti gli assessori, ognuno con le sue deleghe, per ricevere i cittadini e affrontare criticità e promuovere nuovi progetti per la città. Più spesso, invece, salirà anche il sindaco di Rende Marcello Manna per cercare di dare più velocità a progetti e iniziative per un borgo antico che,in questi anni, già ha avuto un segno di ripresa, ma "bisogna fare molto di più". Per questo motivo il sindaco non ha voluto affidare la delega del centro storico ad una sola persona, ma si è preferito fare un gioco di squadra affidando il compito a più assessori. Poi ci si è soffermati sull'apertura dei musei e delle chiese nei fine settimana. Anche in questo caso il sindaco ha chiesto di organizzare il personale per questa richiesta importante e di buona promozione turistica.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Agosto 2019 16:48