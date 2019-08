Cetraro, Magorno (Pd): "Preoccupazione per situazione Punto Nascite"

In riferimento alle notizie relative alla situazione del punto nascita dell'ospedale di Cetraro non posso non esprimere la mia grande preoccupazione. Il punto nascite non può chiudere né è accettabile la sospensione dell'attività che va a creare un danno non indifferente a tanti cittadini calabresi. Massima attenzione su questa vicenda.

Così il Senatore Pd, Ernesto Magorno.