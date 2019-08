Grande successo per la colonia estiva a Mandatoriccio mare

Mandatoriccio. Una squadra di bambini dagli 8 ai 13 anni ha vissuto cinque giorni intensi tra giochi, attività e sano divertimento sulle spiagge di Mandatoriccio. Una colonia estiva promossa dal comune e realizzata dalla cooperativa Onlus Maya, coordinata dalla dott.ssa Teresa Pia Renzo, per il terzo anno consecutivo. Quest'anno la colonia, tenutasi dal 22 al 27 luglio, è stata ospitata dal Touareg Beach, in c/da Aprocello, sulla spiaggia di Mandatoriccio mare. Ogni mattina, i piccoli villeggianti, con l'autobus guidato dall'autista Angela Valenzano, hanno raggiunto il lido con entusiasmo e, con palette e secchielli, si sono divertiti a vivere il mare e il loro gruppo di amici.

Di grande valenza sociale e umana è stata la presenza dei rappresentanti delle istituzioni nella gestione dei bambini. Le volontarie infatti che hanno guidato i villeggianti sono state le consigliere comunali Maria Bossio, Teresa Caruso e Giusy Pizzuti, coadiuvate dal vicesindaco Giovan Battista Chiarelli e dal sindaco Dario Cornicello. Il sindaco ha espresso soddisfazione per la riuscita delle attività, che si inseriscono nell'ampio programma di educazione sociale e cura dei piccoli cittadini attuato dall'amministrazione. Di particolare rilievo è stata la giornata del 26 luglio, dove si sono disputati minitornei di calcetto e di tennis. In questa occasione, il bar da Micos ha offerto l'aperitivo ai ragazzi e dei piccoli gadget. La gioia e l'allegria che si leggevano sui visi dei bambini è stata il riconoscimento più grande e la prova che possa essere un valido aiuto per le famiglie con genitori lavoratori che, con la chiusura delle scuole, non possono occuparsi direttamente dei figli. L'appuntamento è al prossimo anno con altrettante ricche giornate di spasso e relax.