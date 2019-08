Crosia (Cs), nuova fase di disinfestazione

Al via la seconda fase di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale. Uomini e mezzi di un'azienda specializzata saranno impegnati nella notte tra i prossimi Lunedì 5 e Martedì 6 Agosto 2019 per l'attività di bonifica e sanificazione. Saranno interessate tutte le aree abitati ricadenti all'interno del perimetro comunale.

È quanto fa sapere il responsabile del settore territorio – ufficio ambiente, Luigi Lepera che su indirizzo dell'Amministrazione comunale ha predisposto l'intervento.

Le attività di bonifica – si legge nella nota del responsabile – avranno inizio a partire dalle ore 23.30 di Lunedì 5 Agosto e interesseranno progressivamente i centri abitati del centro storico di Crosia, il centro urbano di Mirto e frazioni, contrada Sorrento, i centri abitati lungo la fascia costiera (Centofontane e Pantano) e località Fiumarella.

In occasione delle attività di disinfestazione e bonifica, che si protrarranno per tutta la notte, si invitano i cittadini delle aree interessate ad adottare le seguenti precauzioni nel: chiudere tutte le finestre delle abitazioni; coprire le piante e le colture di giardini urbani e presenti sui balconi; non esporre all'esterno alimenti o altri oggetti di uso domestico.

