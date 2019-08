Saracena si aggiudica il bando per l'efficientamento energetico

Con la comunicazione n°283210 del 1 agosto 2019 la Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche ha comunicato all'Amministrazione comunale di Saracena l'aggiudicazione di 150mila per il progetto, redato dall'ufficio tecnico comunale, che riguarda l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione della zona settentrionale della città.

«Un altro risultato positivo da ascrivere ai risultati conseguiti dal nostro esecutivo fin dal suo insediamento che continua a portare risorse per la comunità, rinnovando il volto del nostro borgo che sempre più e meglio si candida a diventare punto di riferimento per le eccellenze agroalimentari». Così il Sindaco, Renzo Russo, ha commentato la notizia di questo nuovo finanziamento che arriva dopo la candidatura del progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione che riguarderà la zona nord del centro cittadino (via G. La Pira, via A. Moro, viale del Lavoro e zone attigue). Progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale che era stato candidato all'Asse 4 della misura regionale del POR CALABRIA FERS-FSE 2014-2020 riguardante l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile con l'obiettivo specifico di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

In particolare i fondi serviranno ad adottare strategie per ridurre i consumi e arricchire l'illuminazione comunale di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi

energetici delle reti promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete).