Rogliano (Cs), il 10 e l’11 agosto il Gran Galà della Lirica

Due gli appuntamenti imperdibili che l'associazione "La Fontana" in collaborazione con la Camera di Commercio di Cosenza e Cna Cosenza hanno in calendario per questo mese di agosto. Sabato 10 e domenica 11 il "Gran Galà della Lirica" seconda edizione avrà luogo a Rogliano in provincia di Cosenza. La prima serata è affidata ai Sabatum Quartet Opera Symphony; dirige l'orchestra il mastro Francesco Perri. Dopo il sold-out registrato al teatro Rendano di Cosenza lo scorso aprile, certo il successo nella pizza cittadina. Musicisti di comprovata esperienza renderanno magica la prima data del Galà. Dialogo, incontro, rielaborazione musicale, per i Sabatum Quartet accompagnati da una vera e propria orchestra, è conferma di maturità e di ricercare sempre nuovi progetti. Il giorno dopo spazio alla lirica. Saliranno sul palco due nomi di rilievo del panorama internazionale. Professionisti che portano la Calabria nel cuore; con fierezza ne raccontano ricordi d'infanzia e bellezze paesaggistiche come veri e propri ambasciatori. Mariangela Sicilia, soprano, per lei un 2019 da bacheca. Da Siviglia a Roma, da Bologna a Mosca per citare alcuni teatri che l'hanno applaudita; di lei scrivono: "voce sopranile che splende come il sole mattutino di Provenza" (DerTagesspiegel). Tenore di rilievo, voce importante della lirica made in Italy, Oreste Cosimo classe 88 di Crotone. Ha inciso per il mensile Amadeus lo "Stabat Mater" di Rossini. Applausi e apprezzamenti ad ogni sua esibizione dalla Scala di Milano ai tanti teatri Europei; saprà sorprendere e deliziare. Ad accompagnare i due artisti l'Orchestra filarmonica di Benevento magistralmente diretta dal maestro Francesco Cilluffo. Nota di bellezza e professionalità, volto del cinema e della pubblicità nazionale Morena Salvino. A lei affidata la conduzione del Gran Galà della Lirica assieme a Massimiliano Crimi speaker radiofonico e conduttore webTv. Evento che porta le firme di: Miriam Coccarialla regia eLeonardo Citino patron dell'evento.

Dettagli Creato Giovedì, 01 Agosto 2019 17:59