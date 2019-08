Mendicino (Cs), radicamenti 2019: il 2 agosto Cataldo Perri canta Carmine Abate

A Mendicino prosegue Radicamenti, il festival che parla e racconta attraverso la musica e la letteratura la vita passata, presente e futura dei popoli. Domani, venerdì 2 Agosto dalle 21 a Palazzo Campagna, la prima nazionale di Calarbresh - Cataldo Perri canta Carmine Abate.Calarbresh è un viaggio tra miti e radici, è un racconto che nasce dall'incontro ideale tra le note e le parole del musicista CataldoPerri, ispirate alla narrazione dello scrittore Carmine Abate. È una lezione di educazione sentimentale che arriva da lontano e accoglie storie vere e leggende dell'America del grande sogno, terra mitizzata, lontana e piena di promesse, rincorsa, inseguita e infine raggiunta.

Intanto ieri, alla Cittadella regionale il sindaco Antonio Palermo ha firmato per nuovi e importanti contributi destinati al Comune da parte della Regione Calabria. In arrivo anche quest'anno dal dipartimento Cultura il finanziamento di oltre 89mila euro per Radicamenti e dal settore lavori pubblici la conferma di 799mila euro per la demolizione e la ricostruzione della scuola di contrada Tivolille.

«Non posso che essere soddisfatto e condividere con tutti i cittadini queste notizie positive che contribuiscono a rendere grande la nostra Mendicino. Una città che ogni giorno si trasforma nel nome della bellezza, della cultura, della rigenerazione urbana e dello sviluppo» ha dichiarato Antonio Palermo sindaco di Mendicino.