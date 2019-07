Castrovillari (Cs), Oliva entra in Consiglio Provinciale: gli auguri dell'Amministrazione

Giuseppe Oliva, consigliere di maggioranza in seno al consesso cittadino di Castrovillari entra in Consiglio Provinciale al posto di Bartucci, non eletto al Comune di Rende.

Oggi il giorno d'insediamento con gli auguri dell'Amministrazione municipale del capoluogo del Pollino. Dal Sindaco, Domenico Lo Polito, sino al presidente dell'Assise comunale, Piero Vico, univoci i complimenti di un proficuo lavoro.

Oliva va a rafforzare la rappresentanza di Castrovillari in Provincia che aveva già espresso un consigliere nella persona di Carlo Lo Prete.

31 Luglio 2019