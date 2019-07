"Terre di Calabria", la prima rassegna dei Gal calabresi organizzata dal Gal STS sabato a Belmonte Calabro (Cs)

Si terrà sabato 3 agosto a Belmonte Calabro marina la prima rassegna dei Gal calabresi organizzata dal Gal STS Savuto Tirreno Serre Cosentine, con il patrocinio del Comune di Belmonte Calabro. "Abbiamo pensato di organizzare un evento di promozione delle bellezze dei borghi calabresi e delle eccellenze agroalimentari della nostra regione – ha dichiarato il Presidente del Gal STS, ing. Luigi Provenzano. Abbiamo deciso di farlo nel pieno della stagione turistica estiva ed in una località baricentrica rispetto ad un comprensorio meta di importanti flussi turistici balneari. L'idea nasce dall'opportunità di far conoscere l'offerta turistica ed enogastronomica delle aree interne calabresi – prosegue Provenzano - ai tanti turisti che hanno scelto la nostra regione per le loro vacanze. E abbiamo deciso – conclude il presidente del Gal STS - di farlo insieme agli altri Gal calabresi che ben rappresentano la ricca e variegata realtà del nostro territorio regionale".

L'evento si svolgerà presso il Parco dei Mulini, l'accogliente e fresca area attrezzata realizzata recentemente dal Comune di Belmonte Calabro nell'ambito del Pisl della Regione Calabria. Sono previste attività di animazione territoriale del Gal con la presentazione dei due bandi in corso di pubblicazione, escursioni naturalistiche, mostre d'arte, degustazioni enogastronomiche e, in serata, il concerto dei Sabatum Quartet, a cura dell'Amministrazione Comunale di Belmonte.

Alle ore 10 è prevista l'inaugurazione della manifestazione e l'apertura degli stand dei Gal calabresi e delle aziende produttrici di tipicità agroalimentari. Si prosegue, alle 10,30 con l'escursione naturalistica guidata (gratuita) di acqua-trekking sul fiume Veri, mentre alle 11,00 è possibile fare un'escursione di diving al parco marino Scogli di Isca, ad un prezzo promozionale, con una particolare attenzione a bambini e ragazzi (per questa escursione è necessaria la prenotazione al 338 8121388). Alle ore 11,30 è prevista la presentazione del libro "Il gusto del Sud" a cura di Sante Orrico (Pellegrini editore), all'iniziativa sarà presente l'on. Mauro D'Acri, consigliere regionale. Alle 12,30 la struttura tecnica del Gal STS presenterà il Bando 6.4 per il sostegno alla diversificazione delle aziende agricole (agriturismi, enoturismi, fattorie didattiche, ecc.). Alle 13,30 è previsto un pranzo-degustazione di comunità, a cura delle proloco locali. Alle 16 ci sarà la presentazione del bando del Gal STS per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali innovative (Start-up). Alle 17,30 è prevista la presentazione del progetto di cooperazione di tutti i Gal calabresi denominato "Terre di Calabria". Dalle 18 alle 20 ci saranno alcune mostre d'arte, a cura dell'associazione Riviera dei Borghi. Dalle 19 stand enogastronomici e degustazioni di prodotti tipici calabresi. Alle 21 chiusura di serata con il coinvolgente concerto dei Sabatum Quartet.

Per tutte le informazioni, telefonare ai numeri 0984 969154 – 329 3599006