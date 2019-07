Elevazione sede Inps Corigliano-Rossano (Cs), Smurra esulta per risultato

"La promozione della sede Inps di Corigliano-Rossano a filiale provinciale è il risultato del lavoro e della professionalità di funzionari, dirigenti e di quanti, quotidianamente, contribuiscono a farne un autentico punto di riferimento. Adesso è ancora di più valore aggiunto all'offerta di servizi che la Città di Corigliano-Rossano può e deve continuare a garantire tanto per i suoi cittadini quanto per l'intero bacino di utenti".

È quanto dichiara Mario Smurra, vice segretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) che coglie l'occasione per ringraziare il Presidente nazionale dell'Istituto di Previdenza Sociale Pasquale Tridico, per l'attenzione dimostrata verso la struttura e verso l'area di riferimento.

Smurra si complimenta anche con lo staff dell'ufficio prestazioni malattie e disoccupazione che "malgrado i disagi legati alla nuova procedura è riuscito a liquidare con competenza buona parte delle pratiche nei tempi previsti.Siamo compiaciuti – aggiunge Smurra – del fatto che i vari tentativi di spoliazione e ridimensionamento nelle prestazioni dell'Istituto, restino un ricordo vago e lontano. Resta vivo, invece, l'impegno che ci ha visti come Federazione Nazionale Agricoltura impegnati, con altri, a combattere contro ogni ipotesi di tagli. Non possiamo non leggere questa promozione come un punto di non ritorno e come un percorso che – siamo certi - sarà lastricato di ulteriori successi e risultati.

La promozione della sede Inps di Corigliano-Rossano a filiale provinciale – conclude il vicesegretario nazionale Fna – è anche un deterrente contro il fenomeno dello spopolamento del centro storico e del territorio che ha tutte le carte in regola, invece, per crescere e migliorare la qualità dei servizi offerti".