Cosenza, Ministro Lezzi: "Centro storico rinascerà nonostante Occhiuto e Oliverio"

"Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, eletto con Forza Italia e Fratelli d'Italia, non brilla soltanto per le indagini a suo carico, ma anche per l'arroganza con cui tratta i suoi concittadini dal momento che non ha ancora speso le risorse che sono state assegnate al centro storico della citta'. Cosenza avra' il suo centro storico riqualificato, e non permettero' che la sua sospetta insistenza nel cambiare destinazione ai fondi (dal pubblico al privato) blocchino la spesa". Lo scrive il ministro per il Sud Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook.

"Il nostro sindaco e' indagato insieme al presidente di Regione, Mario Oliverio, che e' del Partito Democratico - prosegue il ministro - un asse che ieri, mentre ero a Catanzaro, si e' consolidato nel contrasto al protocollo di legalita' al quale intendo sottoporre i Contratti istituzionali di sviluppo. Sia ben chiaro anche questo: il protocollo ci sara'. Tra qualche settimana, quando arriveranno i progetti delle altre province, saranno sottoscritti due Contratti Istituzionali di Sviluppo per la Calabria in cui confluiranno le risorse per il centro storico di Cosenza. Sono gia' previste sanzioni e poteri sostitutivi per portare a termine tutte le opere previste". "Basta interessi di pochi - prosegue il ministro Lezzi - con i soldi pubblici. C'e' una citta' che aspetta e una regione trascurata come poche che merita cura".