Movimento NOI d'accordo con il Ministro Lezzi su Centro Storico di Cosenza

Il Movimento NOI, si dichiara concorde con il Ministro Barbara Lezzi a proposito del rimprovero rivolto al Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. I 90 milioni di Euro devono essere spesi secondo le disposizioni del CIPE e, come afferma il Ministro Lezzi, "trattandosi di risorse pubbliche nazionali, non possono finanziare soggetti privati per i quali ci sono altre forme di sostegno". Il Movimento NOI, ha voluto si realizzasse il progetto COSENZA CRISTIANA dal quale è scaturito l'interesse del Governo a inserire la Città Storica di Cosenza nel piano di finanziamenti per la riqualificazione urbana di quattro città storiche del Sud, perché si potesse compiere un reale primo passo verso il ritorno allo splendore della Città Storica, crogiolo di Arte, Fede e Cultura secolari. La Fondazione Culturale "Paolo di Tarso" che ha realizzato fisicamente COSENZA CRISTIANA, ha fornito ai Ministri Lezzi e Bonisoli un progetto d'indirizzo contenente le direttive necessarie fornite da esperti in maniera del tutto gratuita, al fine di orientare la spesa pubblica, perché i 90 milioni di euro possano essere spesi per intercettarne molti altri. Il Sindaco Mario Occhiuto - afferma Fabio Gallo - avrebbe dovuto fare ciò che stanno facendo i Ministri Lezzi e Bonisoli: ascoltare le esigenze di Fondazione, Associazioni e Comitati di Quartiere e giungere al tavolo tecnico con una proposta rivolta al bene comune. Nelle prossime ore - conclude Fabio Gallo - contatteremo i due Ministri.

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Luglio 2019 09:15