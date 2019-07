Diamante (Cs), Magorno vieta l’alcol "low cost" e le passeggiate a torso nudo

"Diamante e' una citta' meravigliosa e proprio per questo e' fondamentale che chi vive la nostra realta' possa farlo in un ambiente consono alle nostre bellezze. Proprio per questo ho firmato un'ordinanza con cui si vieta di passeggiare in costume da bagno a torso nudo e scalzi. Inoltre non e' consentito provocare schiamazzi. In piu' ci sara' una stretta sulla vendita degli alcolici e sulla diffusione della musica nelle ore notturne". Lo afferma Ernesto Magorno, senatore Pd e sindaco di Diamante, nota localita' turistica sul Tirreno cosentino. Nell'ordinanza, oltre al divieto di girare in costume si fa obbligo agli esercenti l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel centro storico "di cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 01,30 durante il periodo estivo riducendo comunque l'emissione sonora dopo la mezzanotte" e per tutti, anche quelli delle altre zone della citta', "e' vietato tassativamente la vendita a basso costo di alcolici e superalcolici".

Inoltre, per i locali che operano nel centro storico, e' disposto "il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o di ceramica da consumare su strade e vie aperte al pubblico, fatta eccezione per il consumo nelle aree annesse ai pubblici esercizi in possesso di regolare autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico o privato". I titolari dei pubblici esercizi hanno anche l'obbligo di "controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonche' di allontanare i clienti che arrecano disturbo".