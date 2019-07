Mendicino (Cs), Gervasi: “Comune sull’orlo del dissesto, sindaco dica ai cittadini come usciremo dalla crisi”

"Rispetto alle nostre preoccupazioni sullo stato di salute finanziaria del comune di Mendicino, né l'Assessore al ramo Angelo Greco né il Sindaco Palermo hanno riferito in aula quali progetti e idee hanno per scongiurare il dissesto. Palermo continua a parlare di colpe del passato e in maniera ossessiva di Gervasi. Si guarda bene di entrare nel merito della questione semplicemente perché non ha argomenti. Nel frattempo abbiamo 1.200.000€ di debiti con Sorical, più di 1 milione di debiti con la Regione, mezzo milione con la Provincia di Cosenza. Inoltre pende sulle nostre teste un decreto ingiuntivo di quasi 1milione per Enel non pagata. Infine, il ricorso alle anticipazioni di cassa (sconfinamento con la banca) è arrivato alla cifra record di 1.500.000€ su un massimo di 1.900.000, lo sconfinamento più alto mai registrato nella storia del comune di Mendicino. Allora ribadiamo la domanda al Sindaco ed alla giunta: qual è la ricetta per risanare l'ente? Palermo ha il dovere di rispondere ai cittadini, evitando di addebitare le responsabilità al passato, perché il "passato" è parte integrante di "Insieme per Mendicino" che ha sostenuto il suo progetto: da Mario Crea a Mario Giordano e a Gino De Cicco. Si assuma le proprie responsabilità e dia una risposta ai cittadini". Lo afferma, in una nota, il capogruppo in Consiglio comunale di "Avanti Mendicino" Francesco Gervasi.

Dettagli Creato Martedì, 30 Luglio 2019 17:04