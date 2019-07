Torna a Cosenza la selezione di Miss Italia 2019. L'appuntamento domani sera sulle scalinate di via Calabria

Miss Italia Calabria torna a Cosenza per la sua sesta selezione provinciale. La manifestazione, organizzata dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, è in calendario per domani, mercoledì 31 luglio, alle 21.30 sulle scalinate di via Calabria.

Nel cuore della città le aspiranti Miss, provenienti da tutta la Regione, si contenderanno la fascia di Miss Miluna Città di Cosenza, titolo d'accesso alle finali regionali del concorso.

La tappa cosentina di Miss Italia Calabria è patrocinata dal Comune di Cosenza.

"Siamo particolarmente lieti – sottolinea l'Assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro – del fatto che la città di Cosenza possa ospitare ancora una volta una tappa delle selezioni di Miss Italia Calabria. Si rinnova così una tradizione che coniuga i valori della bellezza femminile con la bellezza della nostra città, ricca di attrattori turistici e giacimenti culturali in grado di richiamare a Cosenza flussi di visitatori provenienti da ogni dove. L'auspicio è che la passerella di Miss Italia Calabria possa sancire l'affermazione di qualche giovane aspirante al titolo nazionale per approdare alla finale di Jesolo".

All'attesissima kermesse, presentata dall'attrice Larissa Volpentesta, parteciperanno, oltre alle reginette, alla giuria di esperti che le selezionerà e all'avvocato, nonché garante del concorso di Miss Italia Calabria, Danilo Aloe, il corpo di ballo, guidato dalla coreografa Lia Molinaro, e l'artista tortorese Ylenia Iorio. La cantante, vincitrice del Premio Donida 2019, vanta collaborazioni e condivisioni di palchi con straordinari nomi della musica italiana, come ad esempio Giusy Ferreri, ed è reduce da Casa Sanremo, dove è stata ospitata lo scorso febbraio nel corso del Festival. Non mancherà, inoltre, la proiezione del video sul contrasto alla violenza di genere, attraverso il quale il concorso si impegna a promuovere, nel solco già tracciato dalla patron Patrizia Mirigliani, messaggi di grande importanza sociale. Motivo per cui le concorrenti faranno ingresso in passerella con le simboliche scarpe rosse.

L'avventura di Miss Italia Calabria, anche per l'edizione 2019, al pari delle quattro precedenti, è curata dalla Carli Fashion Agency di Linda Suriano (che è anche direttore artistico della manifestazione) e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali dello storico concorso che quest'anno spegne le sue prime ottanta candeline.