A San Marco Argentano (Cs) un impianto di gas naturale Ip

Verra' realizzato in localita' Rossillo di San Marco Argentano uno dei 26 nuovi impianti di rifornimento di gas naturale, che apriranno sulla rete di distributori IP a partire dal 2020 in tutta Italia, in base all'accordo raggiunto tra Snam e IP. "Le nuove aperture - e' scritto in una nota - rappresentano la prima fase di attuazione dell'accordo quadro siglato nel 2018 tra IP e Snam per realizzare fino a 200 nuove stazioni a metano in Italia, che rientra nell'impegno delle due aziende per la promozione della mobilita' sostenibile".

