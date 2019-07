L'ambasciatrice di Norvegia in Italia visita il Parco della Sila

L'ambasciatrice di Norvegia in Italia Margit F. Tveiten ha fatto visita al Parco nazionale della Sila a Lorica. Ad accogliere il rappresentante diplomatico nella sede del Parco, in occasione di una delle tappe del Peperoncino Jazz Festival in Sila, e' stato il commissario straordinario dell'Ente, Francesco Curcio. "L'ambasciatrice, piacevolmente colpita dai paesaggi che l'hanno accolta in questa sua visita - e' detto in un comunicato - ha ringraziato per l'accoglienza ricevuta, facendo anche assonanze e similitudini con il territorio norvegese. Ha espresso, inoltre, la sua ammirazione per i beni culturali e la storia calabrese. La visita nel Parco Nazionale della Sila si lega all'evento annuale del 'Peperoncino Jazz Festival', manifestazione che ha da sempre visto la collaborazione tra la Reale Ambasciata di Norvegia e l'Ente Parco, ed e' stata l'occasione per poter far scoprire all'ambasciatrice il territorio silano, tra cultura, musica e natura".

"L'incontro e' terminato - riporta ancora il comunicato - con la consegna ufficiale da parte del commissario Curcio di una guida illustrativa con maggiori informazioni sul territorio, la borraccia simbolo della campagna plastic free promossa dall'Ente Parco e la maglia ufficiale dell'Ente. A conclusione dell'incontro l'ambasciatrice ha potuto, inoltre, osservare le bellezze intorno al lago Arvo grazie ad una piacevole gita nel battello che, alimentato a batterie nel rispetto dell'ambiente, per circa 30 minuti fa ammirare tutto il contesto naturalistico e paesaggistico. Una giornata importante all'insegna della valorizzazione del territorio, della scoperta di tutte le attivita' che si stanno attuando negli ultimi anni per la crescita, non solo del promontorio silano, ma di tutta la regione".