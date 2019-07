Amarelli presidente Confindustria Cosenza, Occhiuto: "E' garanzia"

"Le mie piu' sentite felicitazioni a Fortunato Amarelli, presidente appena designato di Confindustria Cosenza". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. "E' nota in tutto il mondo - aggiunge - la secolare tradizione del nome Amarelli nell'industria della liquirizia. Cosi' come l'impegno profuso da Fortunato, brillante amministratore delegato nella Fabbrica di Rossano, rappresenta un'assoluta garanzia riguardo al ruolo che e' stato chiamato a ricoprire in Confindustria. Sono certo che Fortunato Amarelli, gia' attivo in diverse associazioni di categoria, sapra' distinguersi nell'estendere l'esperienza di imprenditore moderno qual e', a una visione innovativa di cui la Calabria ha bisogno". "Al nuovo presidente di Confindustria Cosenza, dunque - conclude il sindaco Occhiuto - l'augurio di buon lavoro".

Dettagli Creato Venerdì, 26 Luglio 2019 18:59