Corigliano Rossano (Cs), istituita isola pedonale su viale Mediterraneo

Rossano/Viale Mediterraneo diventa isola pedonale tutti i sabato e le domeniche a partire da domani, sabato 27 e fino al 31 agosto.

È quanto contenuto nell'ordinanza della polizia municipale firmata oggi (venerdì 26) dal Comandante Arturo Levato.

Sarà vietata la circolazione dalle ore 21 alle ore 1. I veicoli che transitano su via mar Ligure hanno l'obbligo di proseguire dritto o di svoltare a destra su via Novellis. I mezzi che provengono da contrada Leuca direzione mare, giunti all'incrocio con il prolungamento di via Ligure hanno l'obbligo di svoltare a destra.