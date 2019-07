Corigliano Rossano (Cs), il lungomare diventa isola pedonale

Manifestazioni estive, il Lungomare Cristoforo Colombo nell'area urbana di Corigliano e Piazza Duomo, nel centro storico di Rossano, da Sabato e Domenica 27 e 28 Luglio e per tutti i fine settimana del mese di Agosto, diventano isole pedonali.

È quanto contenuto nelle ordinanze firmate dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli eventi e favorire l'aggregazione giovanile.

CORIGLIANO/Via Cristoforo Colombo. - Dalle Ore 21 all'una è istituito il divieto di transito e di sosta sul tratto di strada di Viale Cristoforo Colombo, sul lato mare, dall'incrocio di via Savona all'incrocio su via Bari, a Schiavonea. I veicoli che transitano su viale della Libertà in direzione Porto avranno l'obbligo di svoltare a sinistra, proseguendo su via Cervia.

ROSSANO/Piazza Duomo. Dalle Ore 10 alle Ore 20 è vietata la sosta sulla piazza antistante la Cattedrale. È fatto divieto di circolazione ad eccezione dei soli residenti. I veicoli transitanti su Via Toscano Mandatoriccio giunti all'incrocio con via Arcivescovado hanno l'obbligo di svoltare a destra