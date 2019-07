Corigliano Rossano (Cs), eventi cartellone estivo fino al 29 settembre

"L'incontro, la bellezza, la conoscenza sotto lo stesso cielo, ufficiale la programmazione socio-culturale estiva 2019 messa a punto dall'Amministrazione Comunale. Diffusione ed alternanza degli eventi, valorizzazione dell'intero territorio comunale e diversità della proposta si confermano essere tra i parametri preferiti per la definizione e redazione del cartellone estivo. Sono quasi 100 gli eventi. Si chiuderà il 29 settembre". A darne notizia è il Sindaco Flavio Stasi ribadendo che si tratta di un format ereditato di programmazione che risente, per forza di cose, della carenza di una pianificazione adeguata e, quindi, non perfettamente rispondente al metodo ed all'idea di fondo che l'Esecutivo intende invece portare avanti per il 2020, impegnandosi già a partire dai prossimi mesi autunnali. Con due obiettivi prioritari: coinvolgere di più e meglio il tessuto associativo e destagionalizzare la complessiva proposta turistica e culturale.

Il calendario di Luglio. Venerdì 26 la Festa della pasta, promossa dall'associazione culturale SAN MAURO, si terrà in Piazza Madonna di Fatima a Cantinella, nell'area di Corigliano. Al Quadrato Compagna, a Schiavonea, nell'ambito della 5a edizione della Mostra Nazionale d'Arte del Teatro Amatoriale Italiano 2019 promosso dalla FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori provinciale, andrà in scena la rappresentazione La Porta Aperta, commedia comica e surreale scritta e diretta da Andrea Solano. Moda al Quadrato è l'evento targato Mood Eventi che Sabato 27 Luglio sarà ospitato nel Palazzo delle Fiere. – Fuochi sull'acqua, la data è ancora da confermare. Si sta lavorando – fa sapere lo stesso Sindaco – a superare e risolvere alcune difficoltà organizzative e di sicurezza riscontrate negli ultimi due anni.

Il calendario di Agosto/prima parte Venerdì 2 si terrà il concerto bandistico a cura dell'associazione A.De Bartolo. L'evento sarà ospitato nella chiesa Santa Maria ad Nives. Lunedì 5 sul palco di Piazzetta Portofino arrivano Deborah Iurato ed I Soul System. – Venerdì 9 la Torre S.Angelo farà da scenario della 20esima edizione di Estate In ..Moda del direttore artistico Fabio Zumpano. Nella stessa serata in piazza Madonna di Fatima, a Cantinella, si terrà la Sagra del Culluriello. – La 6a edizione della Notte della Taranta andrà di scena al Quadrato Compagna Sabato 10. – Domenica 11 si rinnova la festa in onore della Beata Vergine Maria Stella del Mare sul lungomare S.Angelo, nell'Area di Rossano. – La compagnia CODEX 8&9 per Lunedì 12 dà appuntamento all'Anfiteatro Maria De Rosis, nel centro storico di Rossano per la commedia TUTTO A POSTO. Cataldo Perri e lo Squintetto saranno protagonisti Sabato 10 del concerto sul Lungomare di Rossano. Roy Paci e gli Aretuska, Martedì 13 in Piazza Steri. Il concerto di EMAN è in programma per Mercoledì 14 a SCHIAVONEA. Protagonista del concerto di Ferragosto, Giovedì 15, sarà Cristiano De Andrè. - Notte d'Estate al Centro Storico è l'iniziativa promossa dall'associazione White Castle per Venerdì 16. In località Fossa, nell'area urbana di Rossano, Venerdì 16 e Sabato 17 torna Fossa in Festa.

Tra le proposte delle associazioni sono in programma in questa settimana, Giovedì 25 L'equality Beach Soccer si terrà tra i lidi di NETTUNO e MOVIDA BEACH, a CORIGLIANO. Sotto gli occhi della luna, al Lido Olè Beach nell'area di Rossano. – Sabato 27 eventoper amore solo per amore al San Bernardino; Musica oltre le barriere in programma in Piazzetta Portofino.