Cassano allo Ionio (Cs), dal Viminale oltre 360mila euro per la videosorveglianza

A seguito della sottoscrizione del "Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana" tra il Prefetto di Cosenza e la Commissione Straordinaria del Comune di Cassano all'Ionio, del 29 maggio 2018, il Ministero dell'Interno ha comunicato alla Commissione Straordinaria che il Comune di Cassano All'Ionio è stato destinatario, nell'ambito della legge recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" di un finanziamento di 366.958,10 euro per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. Il progetto relativo ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno, secondo quanto disposto nella comunicazione a firma del Prefetto di Cosenza, Paola Galeone, dovrà essere esecutivo entro i prossimi 120 giorni, con scadenza 22 novembre prossimo. Il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura, verificherà le attività successive all'erogazione del finanziamento.

L'importo complessivo - è scritto in un comunicato stampa del Comune di Cassano allo Ionio - per la realizzazione del progetto redatto dalla Società Fastweb, ammonta a € 460.164,69, IVA 22% compresa, di cui: € 426.958,10, occorrenti per tutte le forniture e lavorazioni, distinti come di seguito: € 366.958,10 a carico del finanziamento ministeriale, € 60.000,00 quale ulteriore cofinanziamento a carico del Comune e € 33.206,59 IVA 22% compresa, occorrenti per la manutenzione degli impianti realizzati per i successivi tre anni, a carico del Comune di Cassano all'Ionio, precisando che le somme a carico del Comune di Cassano all'Ionio sono accantonate nel risultato di amministrazione vincolato (per sicurezza stradale). Il Comune di Cassano all'Ionio intende così rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio.